Заболоцкий (Заболотский) Дей Антонович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
?.10.1880
Сын: Заболоцкий (заболотский) Максим Деянович (Демьянович)
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Настасья Деевна
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Настасья Деевна (С Одинаковыми Именами)
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Демьяновна
Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно