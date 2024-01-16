Заболоцкий (Заболотский) Дей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболоцкий (Заболотский) Дей Антонович

Заболоцкий (Заболотский) Дей Антонович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Мать: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
?.10.1880

Сын: Заболоцкий (заболотский) Максим Деянович (Демьянович)

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Настасья Деевна

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Настасья Деевна (С Одинаковыми Именами)

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1894

Сын: Заболоцкий (заболотский) Макар Демьянович (Деянович)

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Демьяновна

Мать ребёнка: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболоцкая (заболотская) Прасковья Федотовна

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close