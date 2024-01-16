Заболоцкая (Заболотская) Прасковья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1880
Сын: Заболоцкий (заболотский) Максим Деянович (Демьянович)
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Настасья Деевна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Настасья Деевна (С Одинаковыми Именами)
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно