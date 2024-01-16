Заболоцкая (Заболотская) Прасковья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкая (Заболотская) Прасковья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1880

Сын: Заболоцкий (заболотский) Максим Деянович (Демьянович)

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Настасья Деевна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Настасья Деевна (С Одинаковыми Именами)

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Год рождения указан в посемейном списке 1881 года
Рождение ребёнка
1894

Сын: Заболоцкий (заболотский) Макар Демьянович (Деянович)

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий (заболотский) Дей Антонович

Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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