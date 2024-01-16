Заболоцкий (Заболотский) Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкий (Заболотский) Василий Антонович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская

Дата рождения

1849

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Заболоцкий (заболотский) Антон Иванович

Мать: Заболоцкая (заболотская) Афимья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соломонида Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотская Зиновья Евстафьевна

Смерть
1881
Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Год смерти указан в посемейном списке 1881 г.
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