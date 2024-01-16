Заболоцкий (Заболотский) Василий Антонович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Дата рождения1849
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Соломонида Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1881
Заболотской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Год смерти указан в посемейном списке 1881 г.