Заболоцкий (Заболотский) Арефий Иванович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1857
Сын: Заболоцкий (заболотский) Андрей Арефьевич
Мать ребёнка: Заболотская Васса Егоровна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
05.05.1858
Сын: Заболоцкий (заболотский) Афанасий Арефьевич
Мать ребёнка: Заболотская Васса Егоровна
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Смерть
Неизвестно