Заболоцкий (Заболотский) Арефий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкий (Заболотский) Арефий Иванович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Мать: Заболоцкая ?

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1857

Сын: Заболоцкий (заболотский) Андрей Арефьевич

Мать ребёнка: Заболотская Васса Егоровна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
05.05.1858

Сын: Заболоцкий (заболотский) Афанасий Арефьевич

Мать ребёнка: Заболотская Васса Егоровна

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Смерть
Неизвестно
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