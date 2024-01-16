Заболотская Васса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотская Васса Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Заболоцкий (заболотский) Андрей Арефьевич

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Арефий Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
05.05.1858

Сын: Заболоцкий (заболотский) Афанасий Арефьевич

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Арефий Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Смерть
Неизвестно
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