Заболотская Васса Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Заболоцкий (заболотский) Андрей Арефьевич
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Арефий Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
05.05.1858
Сын: Заболоцкий (заболотский) Афанасий Арефьевич
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Арефий Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Смерть
Неизвестно