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Малиновский Степан Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1812

Жена: Малиновская Анна Николаевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малиновский Александр Степанович

Мать ребёнка: Малиновская Анна Николаевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Малиновский Федор Степанович

Мать ребёнка: Малиновская Анна Николаевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1822
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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