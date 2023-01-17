Малиновский Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1812
Рождение ребёнка
1813
Сын: Малиновский Александр Степанович
Мать ребёнка: Малиновская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Малиновский Федор Степанович
Мать ребёнка: Малиновская Анна Николаевна
Работа или профессия
1816
Пономарь Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1822