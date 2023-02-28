Малиновский Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Работа или профессия
1828
Определен в пономаря к Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
30.05.1868 ст.
Сверхштатный пономарь по старости, после 40-летней службы, уволен за штат.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно