Малиновский Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновский Александр Степанович

Малиновский Александр Степанович

avatar

Место рождения

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Малиновский Степан Дмитриевич

Мать: Малиновская Анна Николаевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1828
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определен в пономаря к Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
30.05.1868 ст.
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сверхштатный пономарь по старости, после 40-летней службы, уволен за штат.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Авдотья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close