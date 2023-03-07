Малиновская Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1812
Рождение ребёнка
1813
Сын: Малиновский Александр Степанович
Отец ребёнка: Малиновский Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Малиновский Федор Степанович
Отец ребёнка: Малиновский Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно