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Малиновская Анна Николаевна

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Место рождения

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1812

Муж: Малиновский Степан Дмитриевич

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малиновский Александр Степанович

Отец ребёнка: Малиновский Степан Дмитриевич

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Малиновский Федор Степанович

Отец ребёнка: Малиновский Степан Дмитриевич

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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