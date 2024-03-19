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Малиновский Дмитрий Иванович

Место рождения

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1752

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Малиновский Иван Федорович

Мать: Малиновская Ирина Степановна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарский сын.
Бракосочетание
Около 1780

Жена: Малиновская Марфа Ивановна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Малиновский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Малиновский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
?.10.1790 ст.

Сын: Малиновский Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1790 по 1795
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Малиновский Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1826
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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