Малиновский Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Пономарский сын.
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
1782
Сын: Малиновский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Малиновский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1790 ст.
Сын: Малиновский Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна
Работа или профессия
С 1790 по 1795
Пономарь Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Малиновский Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Малиновская Марфа Ивановна
Смерть
1826