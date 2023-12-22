Малиновская Ирина Степановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Малиновский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Малиновский Иван Федорович
Пономарский сын.
Бракосочетание
Около 1752
Невеста - взятая помещика Федора Иванова Домнина из деревни Ершова крестьянская дочь с надлежащею отпускною.
Рождение ребёнка
1760
Сын: Малиновский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Малиновский Иван Федорович
Год рождения - по сказке 1766 года.
Рождение ребёнка
1763
Сын: Малиновский Степан Иванович
Отец ребёнка: Малиновский Иван Федорович
Год рождения - по сказке 1766 года.
Смерть
Неизвестно