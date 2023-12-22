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Малиновская Ирина Степановна

Место рождения

Ершово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Малиновский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Малиновский Иван Федорович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарский сын.
Бракосочетание
Около 1752

Муж: Малиновский Иван Федорович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Невеста - взятая помещика Федора Иванова Домнина из деревни Ершова крестьянская дочь с надлежащею отпускною.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Малиновский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Малиновский Иван Федорович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Год рождения - по сказке 1766 года.
Рождение ребёнка
1763

Сын: Малиновский Степан Иванович

Отец ребёнка: Малиновский Иван Федорович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Год рождения - по сказке 1766 года.
Смерть
Неизвестно
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