Жорова Феодосия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖорова Феодосия Елисеевна

Жорова Феодосия Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Предположительно. Исходя из дат рождений известных детей.
Бракосочетание
До 1857

Муж: Жоров Иван Титович

Исходя из дат рождений известных детей.
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Карпенко (Жорова) Степанида (Стефанида) Ивановна

Отец ребёнка: Жоров Иван Титович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
09.07.1860 ст.

Сын: Жоров Панкратий Иванович

Отец ребёнка: Жоров Иван Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.09.1863 ст.

Дочь: Будила (Жорова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Жоров Иван Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
12.01.1867 ст.

Сын: Жоров Савва Иванович

Отец ребёнка: Жоров Иван Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1868 ст.

Сын: Жоров Антоний Иванович

Отец ребёнка: Жоров Иван Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
28.12.1870 ст.

Сын: Жоров Марк Иванович

Отец ребёнка: Жоров Иван Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
23.08.1874 ст.

Сын: Жоров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Жоров Иван Титович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.