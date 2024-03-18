Жорова Феодосия Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительно. Исходя из дат рождений известных детей.
Бракосочетание
До 1857
Муж: Жоров Иван Титович
Исходя из дат рождений известных детей.
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Карпенко (Жорова) Степанида (Стефанида) Ивановна
Отец ребёнка: Жоров Иван Титович
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
09.07.1860 ст.
Отец ребёнка: Жоров Иван Титович
Рождение ребёнка
27.09.1863 ст.
Дочь: Будила (Жорова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Жоров Иван Титович
Рождение ребёнка
12.01.1867 ст.
Сын: Жоров Савва Иванович
Отец ребёнка: Жоров Иван Титович
Рождение ребёнка
17.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Жоров Иван Титович
Рождение ребёнка
28.12.1870 ст.
Сын: Жоров Марк Иванович
Отец ребёнка: Жоров Иван Титович
Рождение ребёнка
23.08.1874 ст.
Сын: Жоров Пётр Иванович
Отец ребёнка: Жоров Иван Титович
Смерть
Неизвестно