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Жоров Пётр Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

23.08.1874 ст.

Дата смерти

08.08.1875 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
23.08.1874 ст.

Отец: Жоров Иван Титович

Мать: Жорова Феодосия Елисеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
24.08.1874 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники бессрочно отпускной унтер-офицер житель села Очкино Диомид Павлов Дедовский и солдатская жена Варвара Пименова дочь Божакова.
Смерть
08.08.1875 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
10.08.1875 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.

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