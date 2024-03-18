Жоров Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения23.08.1874 ст.
Дата смерти08.08.1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1874 ст.
Отец: Жоров Иван Титович
Крещение
24.08.1874 ст.
Восприемники бессрочно отпускной унтер-офицер житель села Очкино Диомид Павлов Дедовский и солдатская жена Варвара Пименова дочь Божакова.
Смерть
08.08.1875 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
10.08.1875 ст.
Похоронен на приходском кладбище.