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Жоров Антоний Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

17.01.1868 ст.

Дата смерти

19.01.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
17.01.1868 ст.

Отец: Жоров Иван Титович

Мать: Жорова Феодосия Елисеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
18.01.1868 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники бсела Очкино крестьянин собственник Андрей Павлов сын Дедовский и солдатка Варвара Пименова дочь Божакова.
Смерть
19.01.1870 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
21.01.1870 ст.
Очкино, Сумська область
По малолетству не исповедан, но приобщен. Похоронен на приходском кладбище.

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