Жоров Антоний Иванович
Место рождения
Дата рождения17.01.1868 ст.
Дата смерти19.01.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1868 ст.
Отец: Жоров Иван Титович
Крещение
18.01.1868 ст.
Восприемники бсела Очкино крестьянин собственник Андрей Павлов сын Дедовский и солдатка Варвара Пименова дочь Божакова.
Смерть
19.01.1870 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
21.01.1870 ст.
По малолетству не исповедан, но приобщен. Похоронен на приходском кладбище.