Жоров Савва Иванович
Место рождения
Дата рождения12.01.1867 ст.
Дата смерти24.01.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1867 ст.
Отец: Жоров Иван Титович
Крещение
12.01.1867 ст.
Восприемники села Очкино крестьянин собственник Андрей Павлов сын Дедовский и солдатка Варвара Пименова дочь Божакова.
Смерть
24.01.1867 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
26.01.1867 ст.
Похоронен на приходском кладбище.