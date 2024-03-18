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Жоров Савва Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

12.01.1867 ст.

Дата смерти

24.01.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
12.01.1867 ст.

Отец: Жоров Иван Титович

Мать: Жорова Феодосия Елисеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
12.01.1867 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьянин собственник Андрей Павлов сын Дедовский и солдатка Варвара Пименова дочь Божакова.
Смерть
24.01.1867 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
26.01.1867 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.

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