Карпенко (Жорова) Степанида (Стефанида) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Жорова) Степанида (Стефанида) Ивановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1857

Отец: Жоров Иван Титович

Мать: Жорова Феодосия Елисеевна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
01.05.1878 ст.

Муж: Карпенко Иосиф Кириллович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Журавки Емельян Кириллович Карпенко и солдат житель села Журавки Артемий Кириллович ..., солдат села Журавки Трофим ... Карпенко. По невесте: к... Показать все
Место жительства
После 01.05.1878 ст.
Журавка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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