Карпенко (Жорова) Степанида (Стефанида) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Жоров Иван Титович
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
01.05.1878 ст.
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Журавки Емельян Кириллович Карпенко и солдат житель села Журавки Артемий Кириллович ..., солдат села Журавки Трофим ... Карпенко. По невесте: к... Показать все
Место жительства
После 01.05.1878 ст.
Журавка, Сумська область
Смерть
Неизвестно