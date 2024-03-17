Карпенко Иосиф Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1878 ст.
Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Журавки Емельян Кириллович Карпенко и солдат житель села Журавки Артемий Кириллович ..., солдат села Журавки Трофим ... Карпенко. По невесте: к... Показать все
Смерть
Неизвестно