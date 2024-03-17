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Карпенко Иосиф Кириллович

Место рождения

Журавка, Сумська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Журавка, Сумська область
Бракосочетание
01.05.1878 ст.

Жена: Карпенко (Жорова) Степанида (Стефанида) Ивановна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Журавки Емельян Кириллович Карпенко и солдат житель села Журавки Артемий Кириллович ..., солдат села Журавки Трофим ... Карпенко. По невесте: к... Показать все
Смерть
Неизвестно

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