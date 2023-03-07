Кульмизев Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кульмизев Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кульмизев Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кульмизева Феоктиста Яковлевна
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кульмизев Авдей Яковлевич
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кульмизев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно