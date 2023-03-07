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Кульмизев Яков Григорьевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кульмизев Григорий

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кульмизев Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кульмизева Феоктиста Яковлевна

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кульмизев Авдей Яковлевич

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кульмизев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульмизева Екатерина Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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