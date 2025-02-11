Кульмизев Степан Яковлевич 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Кульмизев Степан Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кульмизев Яков Григорьевич1802 г.р.
Мать
Кульмизева Екатерина Артемьевна1804 г.р.
Дети
Кульмизев Лаврентий Степанович1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кульмизев Яков Григорьевич

Мать: Кульмизева Екатерина Артемьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кульмизев Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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