Кульмизев Степан Яковлевич
мужской, родился 1825, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКульмизев Яков Григорьевич1802 г.р.
МатьКульмизева Екатерина Артемьевна1804 г.р.
Дети
Кульмизев Лаврентий Степанович1849 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кульмизев Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно