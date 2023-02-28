Кульмизева Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизева Екатерина Артемьевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кульмизев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кульмизева Феоктиста Яковлевна

Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кульмизев Авдей Яковлевич

Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кульмизев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульмизев Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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