Кульмизева Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кульмизев Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кульмизева Феоктиста Яковлевна
Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кульмизев Авдей Яковлевич
Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кульмизев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Кульмизев Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно