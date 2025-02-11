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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Кульмизев Логин Григорьевич1800 г.р.
Кульмизев Яков Григорьевич1802 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кульмизев Логин Григорьевич
Отец ребёнка: Кульмизев Григорий
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кульмизев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Кульмизев Григорий
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно