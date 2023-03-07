Кульмизев Логин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульмизев Логин Григорьевич

Кульмизев Логин Григорьевич

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кульмизев Григорий

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кульмизев Михаил Логинович

Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кульмизев Маркелл Логинович

Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Епистимия Логиновна

Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кульмизев Савелий Логинович

Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close