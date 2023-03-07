Кульмизев Логин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кульмизев Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кульмизев Михаил Логинович
Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кульмизев Маркелл Логинович
Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Епистимия Логиновна
Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кульмизев Савелий Логинович
Мать ребёнка: Кульмизева Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно