Кульмизева Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизева Ирина Григорьевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кульмизев Михаил Логинович

Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кульмизев Маркелл Логинович

Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Епистимия Логиновна

Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кульмизев Савелий Логинович

Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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