Кульмизева Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кульмизев Михаил Логинович
Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кульмизев Маркелл Логинович
Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Епистимия Логиновна
Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кульмизев Савелий Логинович
Отец ребёнка: Кульмизев Логин Григорьевич
Смерть
Неизвестно