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Михайлов Иннокентий Иванович

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Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

20.11.1907

Дата смерти

20.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
14.11.1948

Дочь: Любимова Галина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Ильина Анна Михайловна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна Михайловна

Смерть
20.07.1959
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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