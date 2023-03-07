Михайлов Иннокентий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1907
Дата смерти20.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1948
Дочь: Любимова Галина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Ильина Анна Михайловна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Анна Михайловна
Смерть
20.07.1959
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край