Ильина (Бобкова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.09.1920
Дата смерти07.04.2015
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1920
Рождение ребёнка
14.11.1948
Дочь: Любимова Галина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Михайлов Иннокентий Иванович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
26.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния