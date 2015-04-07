Ильина (Бобкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Бобкова) Анна Михайловна

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

08.09.1920

Дата смерти

07.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1920

Отец: Бобков Михаил Александрович

Мать: Бобкова Евдокия Александровна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.11.1948

Дочь: Любимова Галина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Михайлов Иннокентий Иванович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
26.04.1965

Муж: Ильин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Иннокентий Иванович

Смерть
07.04.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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