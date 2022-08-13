Любимова (Михайлова) Галина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Михайлова) Галина Иннокентьевна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

14.11.1948

Дата смерти

13.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948

Отец: Михайлов Иннокентий Иванович

Мать: Ильина Анна Михайловна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Около ?.08.1969

Муж: Веденьев Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
13.07.1970

Дочь: Калякина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Веденьев Виктор Фёдорович

Развод
17.07.1975

Муж: Веденьев Виктор Фёдорович

Бракосочетание
23.08.1977

Муж: Любимов Александр Дмитриевич

Развод
20.01.1995

Муж: Любимов Александр Дмитриевич

Смерть
13.08.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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