Любимова (Михайлова) Галина Иннокентьевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1948
Дата смерти13.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948
Бракосочетание
Около ?.08.1969
Рождение ребёнка
13.07.1970
Дочь: Калякина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Веденьев Виктор Фёдорович
Развод
17.07.1975
Бракосочетание
23.08.1977
Развод
20.01.1995
Смерть
13.08.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния