Скурихина (Субботина) Юлия Михайловна 29.05.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Скурихина (Субботина) Юлия Михайловна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 29.05.1831 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Субботин Михайло Иванович08.11.1793 ст. г.р.
Мать
Субботина (Рыбникова) Любовь Дмитриевна24.02.1814 ст. г.р.
Супруги
Скурихин АнатолийНеизвестно г.р.
Дети
(Скурихина) Александра АнатольевнаВычислено 1843 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1831 ст.

Отец: Субботин Михайло Иванович

Мать: Субботина (Рыбникова) Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скурихин Анатолий

Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Дочь: (Скурихина) Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Скурихин Анатолий

Смерть
Неизвестно

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