Скурихина (Субботина) Юлия Михайловна
женский, родилась 29.05.1831 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецСубботин Михайло Иванович08.11.1793 ст. г.р.
МатьСубботина (Рыбникова) Любовь Дмитриевна24.02.1814 ст. г.р.
Супруги
Скурихин АнатолийНеизвестно г.р.
Дети
(Скурихина) Александра АнатольевнаВычислено 1843 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скурихин Анатолий
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Дочь: (Скурихина) Александра Анатольевна
Отец ребёнка: Скурихин Анатолий
Смерть
Неизвестно