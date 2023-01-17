Субботина (Рыбникова) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Рыбникова) Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

24.02.1814 ст.

Дата смерти

18.03.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1831 ст.

Дочь: Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1833 ст.

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1836 ст.

Сын: Субботин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Михайло Иванович

Фамилия Рыбникова вычислена по ИВ Спасопреображенской церкви за 1827 и 1828 гг. Ф. 1063 Оп. 32 т. 58 Д. 1 стр.387об(406) и 401об(415). В 1827г. у Михайло Ивановича Субботина жена Анна Васильевна, в 18... Показать все
Смерть
18.03.1871 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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