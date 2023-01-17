Субботина (Рыбникова) Любовь Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1814 ст.
Дата смерти18.03.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1831 ст.
Дочь: Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1833 ст.
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1836 ст.
Сын: Субботин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Фамилия Рыбникова вычислена по ИВ Спасопреображенской церкви за 1827 и 1828 гг. Ф. 1063 Оп. 32 т. 58 Д. 1 стр.387об(406) и 401об(415). В 1827г. у Михайло Ивановича Субботина жена Анна Васильевна, в 18... Показать все
Смерть
18.03.1871 ст.