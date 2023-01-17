Попов Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Тихон Григорьевич
Мать: Попов Марья Акимовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Попов Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Попова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна
Рождение ребёнка
17.05.1875
Дочь: Попова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна
Рождение ребёнка
28.06.1880
Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попова Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна
Смерть
Неизвестно