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Попов Иван Тихонович

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Место рождения

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Тихон Григорьевич

Мать: Попов Марья Акимовна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Попов Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Попова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1875

Дочь: Попова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1880

Сын: Попова Матвей Иванович

Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попова Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова Параскева Ларионовна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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