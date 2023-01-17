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Попов Тихон Григорьевич

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Место рождения

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Между 1817 и 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1819

Отец: Попов Григорий Герасимович

Мать: Попов Елена

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.04.1843

Сын: Попов Леонтий Тихонович

Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна

Рождение ребёнка
25.08.1850

Сын: Попов Евдоким Тихонович

Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна

Рождение ребёнка
22.01.1854

Дочь: Попова Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попов Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попов Марья Акимовна

Смерть
Неизвестно
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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