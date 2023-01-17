Попов Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1817 и 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1819
Отец: Попов Григорий Герасимович
Мать: Попов Елена
Рождение ребёнка
20.04.1843
Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна
Рождение ребёнка
25.08.1850
Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна
Рождение ребёнка
22.01.1854
Дочь: Попова Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Тихонович
Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попов Параскева Тихоновна
Мать ребёнка: Попов Марья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попов Марья Акимовна
Смерть
Неизвестно