Попова (Дюкарева) Параскева Ларионовна
Место рождения
Дата рождения18.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19
Лукино, Бугульминский уезд, Самарская губерния
Рождение
18.10.1847
Отец: Дюкарев Ларион Исаевич
Мать: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Попов Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Попова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
17.05.1875
Дочь: Попова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
28.06.1880
Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попова Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно