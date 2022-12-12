Попова (Дюкарева) Параскева Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Дюкарева) Параскева Ларионовна

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Место рождения

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19
Лукино, Бугульминский уезд, Самарская губерния
Рождение
18.10.1847

Отец: Дюкарев Ларион Исаевич

Мать: Анна Даниловна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Попов Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Попова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1875

Дочь: Попова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1880

Сын: Попова Матвей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попова Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Тихонович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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