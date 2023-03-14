Попов (Маликова) Марья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов (Маликова) Марья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Маликов Аким

Мать: Маликова Аграфена

Рождение ребёнка
20.04.1843

Сын: Попов Леонтий Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
25.08.1850

Сын: Попов Евдоким Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
22.01.1854

Дочь: Попова Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попов Параскева Тихоновна

Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Тихон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
с.Поповка, Бавлинский район, Татарстан
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