Попов (Маликова) Марья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Маликов Аким
Мать: Маликова Аграфена
Рождение ребёнка
20.04.1843
Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
25.08.1850
Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1854
Дочь: Попова Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Тихонович
Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попов Параскева Тихоновна
Отец ребёнка: Попов Тихон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Поповка, Бавлинский район, Татарстан