Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1906
Сын: Листушкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Листушкинъ Петръ Иванович
Отец ребёнка: Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Листушкина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович
Смерть
Неизвестно