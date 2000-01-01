Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1906

Сын: Листушкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Листушкинъ Петръ Иванович

Отец ребёнка: Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Листушкина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович

Смерть
Неизвестно
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