Листушкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Листушкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Листушкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Листушкина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Клавдия
Смерть
Неизвестно