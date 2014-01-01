Листушкин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛистушкин Алексей Иванович

Листушкин Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1906

Отец: Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович

Мать: Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Листушкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Листушкин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Листушкина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Клавдия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close