Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 или 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 или 1876

Отец: Михаил Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова (Листушкина) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Листушкин Алексий Иванович

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Рождение ребёнка
1891

Сын: Листушкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Листушкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Рождение ребёнка
12.11.1898

Сын: Листушкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Рождение ребёнка
22.06.1904 ст.

Сын: Листушкинъ Петръ Иванович

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1906

Сын: Листушкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Рождение ребёнка
22.02.1910

Дочь: Листушкина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)

Смерть
Неизвестно
Лопотово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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