Листушкинъ Иван ( Иоанн) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 или 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 или 1876
Отец: Михаил Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Листушкин Алексий Иванович
Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Рождение ребёнка
1891
Сын: Листушкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Листушкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Рождение ребёнка
12.11.1898
Сын: Листушкин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Рождение ребёнка
22.06.1904 ст.
Сын: Листушкинъ Петръ Иванович
Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1906
Сын: Листушкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Рождение ребёнка
22.02.1910
Дочь: Листушкина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Семенова Наталья (Наталия) Ивановна ( Иоанова)
Смерть
Неизвестно
Лопотово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область