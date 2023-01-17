Солдаткин Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткин Дмитрий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Жена

Вычислено 1822 г.р.
1834 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Солдаткин Иван Семенов

Мать: Солдаткина Дарья Иванова

Бракосочетание
1845

Жена: Солдаткина Настасья Мартынова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№16. Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики мануфактур и кавалеров владельцев братьев Бабкиных мастеровой Дмитрий Иванов Солдаткин. Невеста: Девица Настасья Мартынова, дочь Владимирской губ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1847

Сын: Солдаткин Владимир Дмитриев

Мать ребёнка: Солдаткина Настасья Мартынова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1856

Жена: Солдаткина Наталья Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Корнеева Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и его законная жена Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска Ку... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1862

Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№46. Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и законная жена его Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородс... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Сын: Солдаткин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Рождение ребёнка
01.04.1874

Сын: Солдаткин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1876

Сын: Солдаткин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1880

Сын: Солдаткин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдаткин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова

Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванович Солдаткин и законная жена его Наталья Семеновна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой суконной фабрики
Смерть
Неизвестно
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