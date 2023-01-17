Солдаткин Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Солдаткин Иван Семенов
Мать: Солдаткина Дарья Иванова
Бракосочетание
1845
№16. Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики мануфактур и кавалеров владельцев братьев Бабкиных мастеровой Дмитрий Иванов Солдаткин. Невеста: Девица Настасья Мартынова, дочь Владимирской губ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1847
Сын: Солдаткин Владимир Дмитриев
Мать ребёнка: Солдаткина Настасья Мартынова
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Корнеева Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
Рождение ребёнка
24.03.1860
Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и его законная жена Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска Ку... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1862
Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
№46. Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и законная жена его Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородс... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Сын: Солдаткин Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
Рождение ребёнка
01.04.1874
Сын: Солдаткин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
Рождение ребёнка
27.06.1876
Сын: Солдаткин Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
Рождение ребёнка
03.03.1880
Сын: Солдаткин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдаткин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Солдаткина Наталья Семенова
Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванович Солдаткин и законная жена его Наталья Семеновна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой суконной фабрики
Смерть
Неизвестно