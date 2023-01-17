Солдаткина (Артамонова) Наталья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Артамонова) Наталья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1856

Муж: Солдаткин Дмитрий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Корнеева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и его законная жена Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска Ку... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1862

Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№46. Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и законная жена его Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородс... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Сын: Солдаткин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
01.04.1874

Сын: Солдаткин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1876

Сын: Солдаткин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1880

Сын: Солдаткин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдаткин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванович Солдаткин и законная жена его Наталья Семеновна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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