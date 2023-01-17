Солдаткина (Артамонова) Наталья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Корнеева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1860
Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и его законная жена Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска Ку... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1862
Сын: Солдаткин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
№46. Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванов Солдаткин и законная жена его Наталья Семенова, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородс... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Сын: Солдаткин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1874
Сын: Солдаткин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1876
Сын: Солдаткин Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1880
Сын: Солдаткин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдаткин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Дмитрий Иванович Солдаткин и законная жена его Наталья Семеновна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богородска... Показать все
Смерть
Неизвестно