Солдаткина (Былькова) Настасья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Былькова) Настасья Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

30.09.1847

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Быльков Мартын Савельев

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Солдаткин Дмитрий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№16. Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики мануфактур и кавалеров владельцев братьев Бабкиных мастеровой Дмитрий Иванов Солдаткин. Невеста: Девица Настасья Мартынова, дочь Владимирской губ... Показать все
Бракосочетание
1845

Муж: не указан

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1847

Сын: Солдаткин Владимир Дмитриев

Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
30.09.1847
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
02.10.1847
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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