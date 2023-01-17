Солдаткина (Былькова) Настасья Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смерти30.09.1847
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1822
Отец: Быльков Мартын Савельев
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
№16. Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики мануфактур и кавалеров владельцев братьев Бабкиных мастеровой Дмитрий Иванов Солдаткин. Невеста: Девица Настасья Мартынова, дочь Владимирской губ... Показать все
Бракосочетание
1845
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1847
Сын: Солдаткин Владимир Дмитриев
Отец ребёнка: Солдаткин Дмитрий Иванов
Смерть
30.09.1847
Причина смерти: от чахотки
Похороны
02.10.1847