Солдаткин Владимир Дмитриев
Место рождения
Дата рождения10.07.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1847
Бракосочетание
11.11.1871
№ 34. Мещанин Владимир Дмитриев Солдаткин, первым браком – 27 лет. Московская мещанка слободы Больших Лужников девица Евдокия Александрова Горшкова – 22 года. По жениху мещанин Лука Прокофьев Гирусов.... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1876
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Солдаткина Евдокия Александрова
Смерть
Неизвестно