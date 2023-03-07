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Солдаткин Владимир Дмитриев

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

10.07.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1847

Отец: Солдаткин Дмитрий Иванов

Мать: Солдаткина Настасья Мартынова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
11.11.1871

Жена: Солдаткина Евдокия Александрова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 34. Мещанин Владимир Дмитриев Солдаткин, первым браком – 27 лет. Московская мещанка слободы Больших Лужников девица Евдокия Александрова Горшкова – 22 года. По жениху мещанин Лука Прокофьев Гирусов.... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1876

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Солдаткина Евдокия Александрова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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