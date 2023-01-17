Солдаткина (Корабейникова) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Корабейникова) Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Корабейников Иван Алексеев

Мать: Корабейникова Фекла Иванова

Бракосочетание
15.07.1811

Муж: Солдаткин Иван Семенов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№14. Женился шелковой фабрики мастеровой Иван Семенов Солдаткин повел за себя той же фабрики умершего мастера Ивана Алексеева Коробейникова дочь девицу Дарью Иванову, оба первым браком, о коем надлежа... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Солдаткин Лука Иванов

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Солдаткин Павел Иванов

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Солдаткин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Солдаткин Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Юдина Надежда Иванова

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Волкова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов

Смерть
1881
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