Солдаткина (Корабейникова) Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смерти1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Бракосочетание
15.07.1811
№14. Женился шелковой фабрики мастеровой Иван Семенов Солдаткин повел за себя той же фабрики умершего мастера Ивана Алексеева Коробейникова дочь девицу Дарью Иванову, оба первым браком, о коем надлежа... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Юдина Надежда Иванова
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Волкова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Солдаткин Иван Семенов
Смерть
1881