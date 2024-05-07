Щербакова (Сторублевцева) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1945
Дата смерти07.05.2024
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Юрий Ильич
Рождение ребёнка
04.06.1968
Отец ребёнка: Щербаков Юрий Ильич
Рождение ребёнка
24.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.05.2024