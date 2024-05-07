Щербакова (Сторублевцева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Сторублевцева) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1945

Дата смерти

07.05.2024

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1945

Отец: Сторублевцев Петр Егорович

Мать: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Юрий Ильич

Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Щербаков Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Щербаков Юрий Ильич

Рождение ребёнка
24.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.05.2024

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