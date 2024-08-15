Сторублевцев Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Корчак (Сторублевцева) Мария Петровна
Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сторублевцев Александр Петрович
Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Громова (Сторублевцева) Вера Петровна
Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
02.10.1945
Рождение ребёнка
1947
Сын: Сторублевцев Николай Петрович
Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна
Смерть
10.02.1980
Причина смерти: рак левого легкого