Сторублевцев Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторублевцев Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Корчак (Сторублевцева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сторублевцев Александр Петрович

Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Громова (Сторублевцева) Вера Петровна

Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Булатова (Сторублевцева) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
02.10.1945

Дочь: Щербакова (Сторублевцева) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Сторублевцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Смерть
10.02.1980
Причина смерти: рак левого легкого

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