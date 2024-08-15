Щербаков Юрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1941
Дата смерти01.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1968
Мать ребёнка: Щербакова (Сторублевцева) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.1993