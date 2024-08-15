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Щербаков Юрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1941

Дата смерти

01.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Жена

1945 г.р.
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Дети

1968 г.р.
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Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941

Отец: не указан

Мать: Щербакова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Сторублевцева) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Щербаков Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Щербакова (Сторублевцева) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.1993

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