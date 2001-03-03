Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти03.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Корчак Мария Петровна
Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сторублевцев Александр Петрович
Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Громова Вера Петровна
Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Булатова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович
Рождение ребёнка
02.10.1945
Дочь: Щербакова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Сторублевцев Николай Петрович
Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2001