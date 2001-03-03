Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторублевцева (Василенко) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

03.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Василенко Максим Максимович

Мать: Мигаль Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Корчак Мария Петровна

Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сторублевцев Александр Петрович

Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Громова Вера Петровна

Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Булатова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович

Рождение ребёнка
02.10.1945

Дочь: Щербакова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Сторублевцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Сторублевцев Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторублевцев Петр Егорович

Смерть
03.03.2001
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