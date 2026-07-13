Савёлова (Венюкова) Елизавета Михайловна
женский, родилась 1796
умерла 1880
Супруги
Савёлов Павел Петрович1795 г.р.
Дети
Норова (Савёлова) Мария Павловна1817 г.р.
Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна1820 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Норова (Савёлова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Миклашевская (Савёлова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
?.10.1826
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1830
Сын: Савёлов Константин Павлович
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1833
Дочь: Ульянина (Савёлова) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1880
Рождение ребёнка
29.04.1925
Дочь: Загоскина (Савёлова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович