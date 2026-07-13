Савёлова (Венюкова) Елизавета Михайловна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Савёлова (Венюкова) Елизавета Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1796

умерла 1880

Супруги
Савёлов Павел Петрович1795 г.р.
Дети
Норова (Савёлова) Мария Павловна1817 г.р.
Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Норова (Савёлова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Миклашевская (Савёлова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.

Сын: Савёлов Николай Павлович

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
?.10.1826

Сын: Савёлов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Можайск, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
02.08.1830

Сын: Савёлов Константин Павлович

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
20.10.1833

Дочь: Ульянина (Савёлова) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1880

Рождение ребёнка
29.04.1925

Дочь: Загоскина (Савёлова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

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