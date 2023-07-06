Норова (Савёлова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти29.08.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
?.03.1838
Дочь: Норова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Норов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.11.1846
Дочь: Норова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Норов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Норов Дмитрий Сергеевич
Смерть
29.08.1858
Холера