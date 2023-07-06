Норова (Савёлова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норова (Савёлова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

29.08.1858

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Савёлов Павел Петрович

Мать: Савёлова Елизавета Михайловна

Бракосочетание
1837

Муж: Норов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
?.03.1838

Дочь: Норова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Норов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
06.11.1846

Дочь: Норова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Норов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Норов Дмитрий Сергеевич

Смерть
29.08.1858
Холера
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