Загоскина (Савёлова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загоскина (Савёлова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1925

Дата смерти

31.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1850

Муж: Загоскин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Загоскина Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Загоскина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Загоскин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Загоскин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
02.03.1859

Сын: Загоскин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Загоскин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1864

Дочь: Загоскина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.05.1899
Рождение
29.04.1925

Отец: Савёлов Павел Петрович

Мать: Савёлова Елизавета Михайловна

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