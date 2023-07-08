Загоскина (Савёлова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1925
Дата смерти31.05.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1850
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Загоскина Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Загоскина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Загоскин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Загоскин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1859
Сын: Загоскин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1860
Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
26.09.1864
Дочь: Загоскина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Загоскин Николай Михайлович
Смерть
31.05.1899
Рождение
29.04.1925