Красногорская (Смирнова) Надежда Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1905
Дата смерти08.01.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905
Отец: Смирнов Макар Ильич
Мать: Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
18.11.1925
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
14.04.1930
Сын: Красногорский Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
24.11.1932
Сын: Красногорский Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1935
Сын: Красногорский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
13.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич
Смерть
08.01.1995