Красногорская (Смирнова) Надежда Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорская (Смирнова) Надежда Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1905

Дата смерти

08.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905

Отец: Смирнов Макар Ильич

Мать: Екатерина Дементьевна

Рождение ребёнка
18.11.1925

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич

Красногорье, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.04.1930

Сын: Красногорский Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
24.11.1932

Сын: Красногорский Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич

Красногорье, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.09.1935

Сын: Красногорский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
05.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
13.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорский Николай Яковлевич

Красногорье, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.01.1995
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