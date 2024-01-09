Красногорский Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1903
Дата смерти14.04.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1903
Отец: Красногорский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1925
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна
Рождение ребёнка
14.04.1930
Сын: Красногорский Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна
Рождение ребёнка
24.11.1932
Сын: Красногорский Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна
Рождение ребёнка
12.09.1935
Сын: Красногорский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна
Рождение ребёнка
05.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна
Рождение ребёнка
13.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна
Смерть
14.04.1957