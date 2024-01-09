Красногорский Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорский Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1903

Дата смерти

14.04.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1903

Отец: Красногорский Яков Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1925

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна

Красногорье, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.04.1930

Сын: Красногорский Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
24.11.1932

Сын: Красногорский Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна

Красногорье, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.09.1935

Сын: Красногорский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
05.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
13.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красногорская Надежда Макаровна

Красногорье, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.04.1957
Красногорье, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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