Красногорский Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1930
Дата смерти12.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.07.1991