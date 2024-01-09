Красногорский Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорский Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1930

Дата смерти

12.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930

Отец: Красногорский Николай Яковлевич

Мать: Красногорская Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.07.1991
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