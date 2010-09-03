Красногорский Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорский Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1935

Дата смерти

03.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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1971 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1935

Отец: Красногорский Николай Яковлевич

Мать: Красногорская Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красногорская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красногорская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красногорская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красногорская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1971

Сын: Красногорский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Красногорская Галина Васильевна

Смерть
03.09.2010
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