Красногорский Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1935
Дата смерти03.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1935
Рождение ребёнка
07.10.1960
Рождение ребёнка
23.08.1962
Рождение ребёнка
08.11.1964
Рождение ребёнка
14.01.1967
Рождение ребёнка
24.10.1971
Сын: Красногорский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Красногорская Галина Васильевна
Смерть
03.09.2010